27 років тому Динамо знищило Барселону у Києві: як це було

22 жовтня 1997 року відбувся легендарний матч у межах Ліги чемпіонів між київським Динамо та каталонською Барселоною.

Український колектив під керівництвом Валерія Лобановського приймав на 100-тисячному "Олімпійському" нахабного Луї ван Гала, який тільки-но очолив іспанський колектив. Нідерландець намагався створити свій Аякс у Барселоні, але щось у зіркового тренера пішло не так. Матч із Динамо – яскравий тому приклад.

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Динамо здивувало свого опонента жагою забити гол вже з перших хвилин. "Біло-сині" атакували, шукаючи шпарину вільного просторо для моменту, щоб забити. Першому це вдалося зробити Сергію Реброву, який майже з нульового кута відправив м'яч у ворота! Голкіпер навіть не зрозумів, як це сталося.

Другий гол прийшов вже на 32-й хвилині. Юрій Максимов закінчив довготривалу атаку киян своїм влучним пострілом, спіймавши голкіпера на позиційній помилці.

У другому таймі Барселона сподівалася на камбек, або бодай гол престижу, проте і тут їй не пощастило. Спочатку голкіпер іспанців Рууд Хесп отримав вилучення за фол останньої надії, а вже за кілька хвилин Юрій Калитвинцев довів рахунок до розгромного.

Перед матчем-відповіддю ван Гал пообіцяв "знищити" киян, заявивши, що його команда зможе забити чотири голи. Але то вже трохи інша історія.

Динамо – Барселона 3:0

Голи: Ребров (6), Максимов (32), Калитвинцев (65).

Динамо: Шовковський, Лужний (Волосянко, 62), Головко, Ващук, Дмитрулин, Гусин, Калитвинцев, Косовський, Максимов (Михайленко, 83), Шевченко, Ребров.

Барселона: Хесп, Феррер, Коуту, Оскар (Бускетс, 63), Фігу (Чиріч, 82), Рівальдо, Серхі, Дюгаррі (Піччі, 80), Енріке, Райцигер, Рохер.