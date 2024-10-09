25 років тому Шевченко забив легендарний гол у ворота Росії: як це було

9 жовтня 1999 року був забитий один із найважливіших голів в історії збірної України. Андрій Шевченко став героєм нації, а зараз ми маємо змогу передивлятися цей момент та отримувати задоволення. Давайте згадаємо, як це було.

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Збірні України та Росії вперше зустрілися у відбірковому раунді до чемпіонату Європи-2000. Тоді "жовто-сині" вдома здобули перемогу з рахунком 3:2, а вирішальний матч проходив у Москві.

УАФ

Росіяни відкрили рахунок на 75-й хвилині завдяки голу Валерія Карпіна. На останніх хвилинах наша збірна отримала штрафний удар, який не виглядав небезпечно. 23-річний Андрій Шевченко підійшов до м'яча, проте тодішній тренер української команди Йожеф Сабо закликав піти нападника у штрафний майданчик.

"Йожеф Йожефович, заспокойтеся. Я зараз заб'ю", – сказав Шевченко.

Далі сталася історична подія. Шевченко зрівняв рахунок, забивши прямим ударом зі штрафного з 40 метрів, використавши помилку воротаря Олександра Філімінова. Тепер рахунок на табло 1:1, а це означає, що збірна України здобула потрібний для себе результат і вийшла у плейоф відбору до Євро-2000, де в підсумку програла Словенії.

Зазначимо, що Україна зайняла у тому відборі друге місце, набравши 20 очок, а Росія посіла третю сходинку із 19 балами, не зумівши пробитися на турнір.