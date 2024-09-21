Зірка збірної Саудівської Аравії перебуває у комі після падіння з балкону
Хавбек саудівського клубу Аль-Шабаб Фахад аль-Муваллад впав у кому.
Про це повідомляє видання A Bola.
З гравцем декілька днів тому стався неприємний епізод – він випав із балкону власного будинку. Повідомлялося, що падіння сталося з висоти другого поверху. Фахад отримав серйозні травми голови і був госпіталізований до лікарні Дубаю.
Невдовзі його було переведено до міста Ер-Ріяд, де аль-Мувалладу зробили декілька операцій. Він продовжує перебувати у критичному стані.
30-річний вінгер викликається до лав збірної Саудівської Аравії з 2013 року. За цей період він забив 17 голів за 74 матчі.