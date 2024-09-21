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Зірка збірної Саудівської Аравії перебуває у комі після падіння з балкону

Руслан Травкін — 21 вересня, 12:58
Зірка збірної Саудівської Аравії перебуває у комі після падіння з балкону

Хавбек саудівського клубу Аль-Шабаб Фахад аль-Муваллад впав у кому.

Про це повідомляє видання A Bola.

З гравцем декілька днів тому стався неприємний епізод – він випав із балкону власного будинку. Повідомлялося, що падіння сталося з висоти другого поверху. Фахад отримав серйозні травми голови і був госпіталізований до лікарні Дубаю.

Невдовзі його було переведено до міста Ер-Ріяд, де аль-Мувалладу зробили декілька операцій. Він продовжує перебувати у критичному стані.

30-річний вінгер викликається до лав збірної Саудівської Аравії з 2013 року. За цей період він забив 17 голів за 74 матчі.

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