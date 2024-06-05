Болонья отримала нового головного тренера

Вінченцо Італьяно став новим головним тренером Болоньї.

Про це клуб з однойменного міста повідомив на своєму офіційному сайті.

Сторони підписали контракт до кінця сезону-2025/26. Офіційн презентація запланована на наступний тиждень.

На професійному рівні Вінченцо тренував Трапані, Спецію та Фіорентину. Під його керівництвом "фіалки" два поспіль сезони грали у фіналі Ліги конференцій та одного разу у фіналі Кубку Італії, але так і не змогли здобути трофей.

Попереднім тренером Болоньї був Тіаго Мотта, який допоміг команді досягти історичного успіху — посісти 5 місце в Серії А та вийти в Лігу чемпіонів. Після успішного сезону на чолі "россоблу" Мотта вирішив продовжити кар’єру в Ювентусі.