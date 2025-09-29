Вихованець Динамо підписав контракт з литовським клубом
Артем Сухоцький
ФК Дайнава
Український захисник Артем Сухоцький перейшов до литовської Дайнави.
Про це повідомила пресслужба команди.
Про термін контракту не розголошується.
Артем вихованець Динамо, але виступав за другу команду у Першій лізі, потім представляв Іллічівець, Олександрію та Зорю.
Далі у кар'єрі Сухоцького були братиславський Слован, мінське Динамо, Десна та Чорноморець. Склад одеситів гравець поповнив у січні 2022 року, так і не зумівши дебютувати у їхньому складі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Останнім клубом у кар'єрі Артема Сухоцького був польський Заглембе, за який він відіграв минулого сезону 28 матчів, записавши до свого активу 1 асист.
Дайнава після 29 турів посідає останнє 10-е місце в чемпіонаті Литви.