Вихованець Динамо підписав контракт з литовським клубом

Український захисник Артем Сухоцький перейшов до литовської Дайнави.

Про це повідомила пресслужба команди.

Про термін контракту не розголошується.

Артем вихованець Динамо, але виступав за другу команду у Першій лізі, потім представляв Іллічівець, Олександрію та Зорю.

Далі у кар'єрі Сухоцького були братиславський Слован, мінське Динамо, Десна та Чорноморець. Склад одеситів гравець поповнив у січні 2022 року, так і не зумівши дебютувати у їхньому складі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Останнім клубом у кар'єрі Артема Сухоцького був польський Заглембе, за який він відіграв минулого сезону 28 матчів, записавши до свого активу 1 асист.

Дайнава після 29 турів посідає останнє 10-е місце в чемпіонаті Литви.