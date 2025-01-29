Озброєні грабіжники напали на футболіста Ла Ліги та його дружину

Форвард Атлетика Алекс Беренгер та його дружина, модель Софія Джем, стали жертвами спроби збройного пограбування у власному будинку в Мунгії.

За повідомленнями іспанського видання El Correo, троє злочинців у балаклавах намагалися проникнути у віллу пізно ввечері. Беренгер зумів швидко зреагувати, зачинивши скляні двері, що не дозволило грабіжникам увірватися всередину.

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Відчайдушні зловмисники направили на подружжя зброю, але футболісту вдалося викликати поліцію, що змусило злочинців втекти.

На щастя, ні Беренгер, ні його дружина не постраждали фізично, хоча, пережили сильний стрес. Наразі правоохоронці проводять розслідування інциденту.

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Нагадаємо, цього сезону на рахунку 29-річного футболіста 5 голів і 4 асисти в 20 матчах Ла Ліги.