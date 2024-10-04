Відома українська футзалістка стала головою комітету жіночого та дівочого футболу УАФ

Гравчиня жіночої збірної України з футзалу та з пляжного футболу Анастасія Кліпаченко очолила комітет розвитку жіночого та дівочого футболу Української асоціації футболу.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Її роль полягатиме у реформуванні та розвитку системи жіночого футболу, вдосконаленні підходів до підготовки молодих спортсменок. Як зазначається, стратегія Кліпаченко передбачає інтеграцію сучасних підходів у тренувальний процес дитячих шкіл, клубів та збірних, акцент на розвитку особистості футболісток та побудову фундаменту для майбутніх поколінь дівчат у спорті.

"Я вдячна керівництву за довіру та щаслива бути в новій потужній команді Андрія Шевченка. Моя головна мета – впроваджувати сучасні зміни та сприяти цілісному розвитку футболісток як особистостей поза майданчиком у житті. Це робота заради майбутніх поколінь жінок у футболі в Україні та за її межами. Як спортсменка, яка виросла в самому серці жіночого футболу, я розумію ті виклики, з якими стикається кожна футболістка. І прагну, щоб кожна з них відчувала себе важливою і знала, що про неї піклуються в країні", – сказала Кліпаченко.

Протягом своєї кар'єри українка п'ять разів здобувала перемогу в чемпіонаті України з футзалу та ставала чемпіонкою світу з пляжного футболу. Також вона є бронзовою призеркою чемпіонату Європи та майстром спорту міжнародного класу.