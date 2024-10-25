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Жіноча збірна України зіграє проти Туреччини у матчі плейоф відбору на Євро-2025

Руслан Травкін — 25 жовтня, 10:27
Жіноча збірна України зіграє проти Туреччини у матчі плейоф відбору на Євро-2025
УАФ

Сьогодні, 25 жовтня, відбудеться перший матч між жіночими збірними України та Туреччини у межах плейоф відбору на чемпіонат Європи 2025.

Гра пройде на стадіоні "Есенлер" у місті Стамбул. Початок – 18:00 за Києвом.

Відбір на Євро-2025 – плейоф
25 жовтня, перший матч

18:00 Туреччина – Україна

Трансляцію можна переглянути на Youtube-каналі Української асоціації футболу та телеканал Суспільне Спорт. Чемпіон проведе текстову трансляцію.

Для того, щоб вибороти путівку на Євро-2025, українки мають пройти два раунди плейоф. У разі перемоги у двоматчевому протистоянні з Туреччиною збірна України зустрінеться з переможницею дуелі між Грецією та Бельгією.

Перший поєдинок між збірними України та Туреччини відбудеться у п’ятницю, 25 жовтня, о 18:00 за київським часом. Матч-відповідь "синьо-жовті" проведуть у вівторок, 29 жовтня.

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