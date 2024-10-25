Жіноча збірна України зіграє проти Туреччини у матчі плейоф відбору на Євро-2025
Сьогодні, 25 жовтня, відбудеться перший матч між жіночими збірними України та Туреччини у межах плейоф відбору на чемпіонат Європи 2025.
Гра пройде на стадіоні "Есенлер" у місті Стамбул. Початок – 18:00 за Києвом.
18:00 Туреччина – Україна
Трансляцію можна переглянути на Youtube-каналі Української асоціації футболу та телеканал Суспільне Спорт. Чемпіон проведе текстову трансляцію.
Для того, щоб вибороти путівку на Євро-2025, українки мають пройти два раунди плейоф. У разі перемоги у двоматчевому протистоянні з Туреччиною збірна України зустрінеться з переможницею дуелі між Грецією та Бельгією.
Перший поєдинок між збірними України та Туреччини відбудеться у п’ятницю, 25 жовтня, о 18:00 за київським часом. Матч-відповідь "синьо-жовті" проведуть у вівторок, 29 жовтня.