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Дуже сильна збірна: Далич – про можливе потрапляння в групу України у відборі ЧС-2026

Олексій Мурзак — 13 грудня 2024, 18:25
Дуже сильна збірна: Далич – про можливе потрапляння в групу України у відборі ЧС-2026
Златко Далич
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Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич поділився враженнями від результатів жеребкування європейської кваліфікації ЧС-2026, оцінивши потенціал групи України, куди його команда може потрапити у разі поразки від Франції в 1/4 фіналу Ліги націй.

Слова тренера наводить Українська асоціація футболу.

"Невдячна справа — коментувати таке незвичне жеребкування, після якого ми не знаємо, із ким насправді будемо грати. Можливо, на перший погляд на папері група D виглядає більш некомфортною, враховуючи дуже сильну Україну та дві тривалі поїздки до Ісландії й Азербайджану.

Але в обох групах є якісні та амбітні команди, які також хочуть потрапити на чемпіонат світу", — сказав Златко Далич.

За підсумками жеребкування європейського відбору ЧС-2026 збірна України потрапила до групи D, де зіграє з переможцем чвертьфіналу Ліги націй-2024/2025 Франція Хорватія, а також із командами Ісландії та Азербайджану.

Збірна України з футболу Збірна Хорватії з футболу Збірна Ісландії з футболу Збірна Франції з футболу ЧС-2026 збірна Азербайджану з футболу

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