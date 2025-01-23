Від мільйонних контрактів – до допомоги по безробіттю: колишня зірка АПЛ живе на 360 фунтів на тиждень

Семмі Амеобі, колишній гравець Ньюкасла та зірка англійської Прем'єр-ліги, сьогодні працює стажером із зарплатою 360 фунтів на тиждень. Про це повідомляє видання The Sun.

У часи розквіту своєї кар’єри він заробив понад 6,4 мільйона фунтів, але життя після футболу виявилося зовсім іншим.

У 2022 році гравець змушений був завершити кар’єру через травми. Тепер Амеобі працює стажером, заробляючи 22 тисячі на рік, що в 26 разів менше, ніж його середня річна зарплата у футболі.

Ситуація ускладнилася після нещодавнього ДТП, у яке потрапив Семмі. Він врізався в машину 19-річної дівчини на перехресті і втік з місця події. В результаті аварії автомобіль дівчини був серйозно пошкоджений, а її саму доставили в лікарню.

У суді Амеобі визнав свою провину, пояснивши, що панікував через складні сімейні обставини. Його син напередодні ледь не задихнувся через алергічну реакцію, і Семмі не спав усю ніч. Суд оштрафував його на 240 фунтів і додав шість штрафних балів до водійського посвідчення.

Нині ексфутболіст намагається повернутися до нормального життя після проблем зі здоров'ям і тривалої перерви у роботі.

Нагадаємо, Амеобі, якому зараз 32 роки, зіграв 264 матчі за різні клуби у трьох найвищих дивізіонах англійського футболу. Він був частиною Ньюкасла протягом 11 років, дебютувавши у сезоні 2010/11.

У 2014 році футболіст став найшвидшим автором голу, що вийшов на заміну, в історії АПЛ, забивши через 8 секунд після початку другого тайму в матчі проти Тоттенгема.