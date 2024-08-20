Гагарін: Нам пишуть, що ми вбили Гірник — ми завжди з цього сміялись

Артем Гагарін сміється з тих, хто стверджує, що відродження Кривбаса вбило Гірник.

Про це він розповів у інтерв’ю Sport.ua.

"Якщо брати той Дніпро, там багато хлопців з якими ми товаришували. Я був ведучим у Варшаві на фіналі Ліги Європи. Класно, коли в області є два клуби. Не треба боятися конкуренції. Якщо треба підтримати (відродження футболу у Дніпрі — прим.), скажіть як, я підтримаю. Я думаю, і Кривбас підтримає. Нам часто пишуть: "Ви вбили Гірник, щоб створити Кривбас". Ми завжди з цього сміялись. Всі ж чудово розуміють, що відбувся ренеймінг. Бренд Кривбаса більш популярний, всі пам'ятають та люблять Кривбас, з цього отримали плюси всі", — сказав Гагарін.

Нагадаємо, Кривбас був відроджений за наказом президента України Володимира Зеленського у 2020 році. Новий клуб створили на базі Гірника, якому в 2025-му виповнилося б 100 років. Артем Гагарін у Кривбасі обіймає посаду віцепрезидента.

Цього сезону Кривбас виступає у єврокубках. Команда Юрія Вернидуба вилетіла з кваліфікації Ліги Європи, поступившись за сумою двох матчів Вікторії Пльзень (1:3). У плейоф відбору в Лігу конференцій на криворіжців чекає іспанський Бетіс.