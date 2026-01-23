Вест Гем орендував венесуельського вінгера

Вест Гем оголосив про оренду венесуельського вінгера Кейбера Ламадріда з Депортіво Ла Гуайра.

Про це повідомила пресслужба лондонців.

Сторони підписали угоду до завершення сезону-2025/26 з можливістю викупу 22-річного Ламадріда.

West Ham United is pleased to announce the signing of promising young Venezuela international winger Keiber Lamadrid on loan for the rest of the 2025/26 season ✍️



Welcome to East London, Keiber ⚒️ — West Ham United (@WestHam) January 22, 2026

Минулого сезону хавбек зіграв 36 матчів в усіх турнірах, в яких забив вісім м'ячів та віддав шість результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 1,2 млн євро.

Вест Гем цього сезону бореться за виживання в АПЛ, посідаючи після 22 турів 18 місце з 17-ю очками в активі.

Раніше повідомлялось про готовність "молотів" продати Лукаса Пакета.