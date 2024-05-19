Вернидуб: Лише слабкі люди можуть просити про перенесення матчів

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб вважає, що лише слабкі люди ініціюють перенесення матчів через участь у єврокубках.

Свою позицію наставник криворіжців висловив на пресконференції після поразки від Динамо (1:3). Його слова цитує Tribuna.com.

"Однозначно. Жодних переносів. Є регламент. Я це казав, коли працював у Зорі. Коли я був тренером, Зоря жодного разу не переносила матчі. Я це добре пам’ятаю. Ми грали у четвер, прилетіли у п’ятницю ввечері, а у неділю грали з Волинню, яку тренував Кварцяний. Він відмовив. Я відповів, що немає жодних питань. І ми їх обіграли.

Я вважаю, що лише слабкі люди можуть просити про перенесення матчів. А як у Англії грають? Візьміть до себе у команду не 20, а 25 футболістів, розширте лаву. Одні грають у єврокубках, а інші у чемпіонаті", — сказав Вернидуб.