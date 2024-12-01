Вернидуб: Кривбас був набагато кращим за Полісся

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб вважає, що його команда заслужила перемогу над Полісся у 15 турі чемпіонату України.

Цитує тренера пресслужба клубу.

"Дуже позитивні емоції. Гра нам далась на всі сто. Але матч дуже непростий, проти потужного суперника, якому ми поступились в Кубку України в Житомирі. Ми перемогли по грі. Але початок був дуже невеселий для нас. Відзначу три стопроцентні моменти біля наших воріт. Але хочу подякувати Володимиру Маханькову, який потягнув ці удари. Але потім все стало на свої місця. Ми почали проводити непогані атаки. Забили хороший мʼяч, і могли ще забивати у першому таймі.

Після перерви обидві команди непогано виглядали. Гра була досить інтенсивною та цікавою. Але ми були набагато кращими, тому і забили ще два голи та перемогли. Вітаю наших хлопців, уболівальників і місто Кривий Ріг з цим успіхом.

Твердохліб? Вітаю Єгора з хеттриком. Дуже непогана гра у його виконанні. Можна сказати, що він вже точно влився у колектив. Він непогано виглядає. Перебуває у своїй найкращій формі. Бажаю йому тільки прогресу, тренувань, і у нього все вийде, це сто процентів", – розповів Вернидуб.