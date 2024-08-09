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Широка ротація від СаШо: став відомий склад Динамо на матч з Вересом

Ігор Чернявський — 9 серпня, 17:00
Широка ротація від СаШо: став відомий склад Динамо на матч з Вересом

Верес та Динамо оголосили свої стартові склади на матч 2 туру чемпіонату України-2024/25.

Верес: Кожухар, Вовченко, Гончаренко, Мельник, Протасевич, Сікейра, Кльоц, Дахновський, Шарай, Степанюк, Мрвальєвич.

Запасні: Когут, Ющишин, Гакман, Кучеров, Чечер, Гайдучик, Куція, Світюха, Годя, Баран, Луан.

Динамо: Нещерет, Дубінчак, Михавко, Попов, Тимчик, Андрієвський, Шапаренко, Буяльський, Волошин, Кабаєв, Супряга.

Запасні: Бущан, Вівчаренко, Рубчинський, Лонвейк, Малиш, Себальйос, Діалло, Біловар, Брагару, Піхальонок, Михайленко, Пономаренко.

Зазначимо, що в порівнянні зі складом Динамо на номінально домашній матч третього кваліфікаційного раунду проти Рейнджерс Шовковський зробив одразу 6 змін.

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