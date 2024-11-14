Закрийте свої роти і не ображайте людину, яка любить Динамо: фанат видав вогняний спіч на захист Суркіса

У вболівальників Динамо дуже неоднозначне ставлення до президента клубу Ігоря Суркіса. Наприклад, ультрас роками критикують функціонера – як за футбольну, так і за політичну діяльність. Чого лише варте гасло "Суркіси – ганьба Динамо", яке вичерпно говорить про позицію активних фанатів щодо власника.

Втім, є й невелика категорія вболівальників, які підтримують Суркіса. Зовсім нещодавно, перед матчем проти Поліссям, один із них жорстко пройшовся по тих, хто виступає проти президента Динамо. Відео поділився автор проєкту FCDK House Михайло Потапенко.

"Не буде Суркіса – не буде Динамо. Я вдячний братам Суркісам за те, що вони підіймають футбольний клуб Динамо Київ, дитячу академію Динамо, яка у нас вважається однією з кращих. Цим всім критикам хочу сказати: закрийте свої роти і не треба ображати людину, яка всі свої гроші (і немалі гроші) вкладає в Динамо Київ. Скажіть мені, будь ласка, хто буде платити зарплати футболістам, обслуговуючому персоналу і так далі. Ігор Михайлович в інтервʼю казав, що якщо хтось хоче допомагати у фінансовому плані – він усіх кличе до себе в кабінет. Багато хто критикують Суркіса, а я вам скажу, що Суркіс любить Динамо більше, ніж гроші. Я Ігоря знаю особисто і можу сміливо вам заявити про це", – сказав уболівальник зі стажем.

Ігор Суркіс обіймає посаду президента Динамо вже понад 20 років. Під його керівництвом клуб втратив пальму лідерства в українському футболі, поступившись донецькому Шахтарю. Критика одіозного президента досягла піку в 2020 році, коли він запросив тренувати Динамо багаторічного наставника "гірників" Мірчу Луческу.