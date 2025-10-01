Степану Чубенку присвоєно звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв колишньому воротарю молодіжної команди краматорського Авангарда Степану Чубенку звання Героя України.

Про це він повідомив у своєму зверненні.

У липні 2014 року Степан їхав у Київ до свого друга через Донецьк, де був затриманий бойовиками "ДНР" через жовто-блакитну стрічку. Одразу після недовгої перепалки із терористами, юнака почали жорстоко бити.

Згодом юного футболіста перевезли до Горбачево-Михайлівки, де його катували, а потім розстріляли. Мати Чубенка зверталась як до українських правоохоронних органів, так і до ватажка бойовиків Захарченка, щоб знайти тіло сина. 3 жовтня 2014 року мама Степана упізнала тіло своєї дитини, а поховання відбулось 8 листопада у рідному Краматорську.

