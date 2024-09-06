Ван Леувен: Ми намагаємося побудувати дещо інакшу гру, ніж це було раніше

Головний тренер Металіста 1925 Патрік ван Леувен вказав на прогрес харківського колективу.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Тренуючись протягом тижня команда щодня прогресує. Ми намагаємося побудувати дещо інакшу гру, ніж це було раніше. І те, що я бачу під час виконання вправ, хоч на тактику, хоч на техніку — я вдоволений усім, що бачу протягом цього тижня. У нас є ще одне тренування, де ми будемо готуватися конкретно до наступного суперника. Це завжди поєднання техніки та тактика на прийдешній матч і таким чином ми готуємо команду до поєдинку", — зазначив нідерландський фахівець.

Ван Леувен вважає, що команді потрібно покращувати реалізацію моментів.

"Якщо ми кажемо про реалізацію, то, в першу чергу футболіст має бути в потрібному місці, щоб забити. Минулого тижня ми на тренуваннях постійно наголошували на цьому. Щоб відповідати вимогам тренерського штабу - потрібно завжди встигати на потрібне місце. І вже туди футболіст має додати свої якості та якість. Мені здається, що минулого тижня у нас було багато шансів, де ми могли забивати легко, як би встигали у потрібний момент бути на дальній стійці, на ближній стійці. Після гри проти ЮКСА я був задоволений стилем гри, але не вдоволений тими моментами, де ми мали забивати", — сказав ван Леувен.

Наразі Металіст 1925 йде сьомим у турнірній таблиці чемпіонату Першої ліги. В активі харків'ян 2 очки — дві нічиї та поразка.