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УПЛ презентувала новий м’яч від Puma, яким грають у Ла Лізі та Серії А

Игорь Чернявский — 24 червня, 16:10
УПЛ презентувала новий м’яч від Puma, яким грають у Ла Лізі та Серії А

Протягом двох наступних сезонів у матчах Української Прем’єр-ліги буде використовуватися новий високотехнологічний м’яч від Puma.

Про це УПЛ повідомила на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що саме цим м’ячем грають у провідних європейських чемпіонатах — іспанській Ла Лізі, італійській Серії А та португальській Прімейрі.

Новий м’яч буде оснащений збільшеними та більш глибокими швами, які покращують аеродинаміку, а також текстурованою 3D-поверхнею, яка гарантує довговічність.

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