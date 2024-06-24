УПЛ презентувала новий м’яч від Puma, яким грають у Ла Лізі та Серії А
Протягом двох наступних сезонів у матчах Української Прем’єр-ліги буде використовуватися новий високотехнологічний м’яч від Puma.
Про це УПЛ повідомила на своєму офіційному сайті.
Зазначається, що саме цим м’ячем грають у провідних європейських чемпіонатах — іспанській Ла Лізі, італійській Серії А та португальській Прімейрі.
Новий м’яч буде оснащений збільшеними та більш глибокими швами, які покращують аеродинаміку, а також текстурованою 3D-поверхнею, яка гарантує довговічність.