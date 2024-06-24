УПЛ презентувала новий м’яч від Puma, яким грають у Ла Лізі та Серії А

Протягом двох наступних сезонів у матчах Української Прем’єр-ліги буде використовуватися новий високотехнологічний м’яч від Puma.

Про це УПЛ повідомила на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що саме цим м’ячем грають у провідних європейських чемпіонатах — іспанській Ла Лізі, італійській Серії А та португальській Прімейрі.

Новий м’яч буде оснащений збільшеними та більш глибокими швами, які покращують аеродинаміку, а також текстурованою 3D-поверхнею, яка гарантує довговічність.