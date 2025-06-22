В Італії спортивних суддів прирівняли до держслужбовців і працівників поліції

В Італії був прийнятий новий закон, згідно з яким насильство проти суддів спортивних змагань прирівнюється до нападу на держслужбовців і працівників поліції.

Про це повідомляє Reuters.

Відтепер каратиметься будь-яка агресія щодо судів: погрози, штовхання, удари. За такі дії передбачені суворі покарання, включно з позбавленням волі. Цей закон поширюватиметься не лише на суддів, а й на усіх осіб, які відповідають за дотримання правил під час спортивних змагань.

Даний закон було прийнято через збільшення кількості агресивних дій щодо суддів, здебільшого – арбітрів футбольних матчів.

"Спорт – це чесність та взаємоповага. Відтепер кожен, хто поводиться агресивно щодо суддів, отримає жорстке покарання, аж до позбавлення волі", – заявив сенатор Андреа Остелларі.

Нагадаємо, цього тижня президент та вся рада Дисциплінарного комітету з професійного футболу Туреччини подали у відставку через упереджене ставлення до Фенербахче.