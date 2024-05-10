Дайч визнаний найкращим тренером квітня в АПЛ

Наставника Евертона Шона Дайча визнано найкращим тренером місяця в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"Іриски" під його керівництвом виграли 4 матчі, 1 раз зіграли внічию та 1 раз програли. Для англійського фахівця це третя перемога в кар'єрі, раніше він вигравав її з Бернлі в березні 2018 року та лютому 2020 року.

На нагороду також претендували Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті) та Мікель Артета (Арсенал).

Евертон наразі перебуває на 15 місці (34 балів). Наступний матч команда зіграє 11 травня проти Шеффілд Юнайтед.