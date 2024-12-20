Визначилися претенденти на звання найкращого тренера та гравця місяця в УПЛ

Стали відомі претенденти на звання найкращого тренера та гравця грудня в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

На звання найкращого тренера грудня претендують: Юрій Вернидуб (Кривбас), Віталій Первак (Лівий Берег), Сергій Шищенко (Оболонь) та Олександр Шовковський (Динамо).

А за перемогу у номінації Найкращий гравець грудня заочно змагатимуться: Владислав Ванат (Динамо), Петар Мічін (Зоря), Сідней (Лівий Берег), Єгор Твердохліб (Кривбас).

Голосування триватиме до 24.12 (16:00), віддати голос можна за цим посиланням.

Нагадаємо, Українська Прем'єр-ліга пішла на заплановані канікули. Чемпіон продовжує підбивати підсумки першої частини сезону в найкращому національному чемпіонаті. На черзі – ті, хто став приємною несподіванкою відрізку від початку серпня до середини грудня.