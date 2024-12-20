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Визначилися претенденти на звання найкращого тренера та гравця місяця в УПЛ

Олексій Мурзак — 20 грудня 2024, 19:21
Визначилися претенденти на звання найкращого тренера та гравця місяця в УПЛ

Стали відомі претенденти на звання найкращого тренера та гравця грудня в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

На звання найкращого тренера грудня претендують: Юрій Вернидуб (Кривбас), Віталій Первак (Лівий Берег), Сергій Шищенко (Оболонь) та Олександр Шовковський (Динамо).

А за перемогу у номінації Найкращий гравець грудня заочно змагатимуться: Владислав Ванат (Динамо), Петар Мічін (Зоря), Сідней (Лівий Берег), Єгор Твердохліб (Кривбас).

Голосування триватиме до 24.12 (16:00), віддати голос можна за цим посиланням.

Нагадаємо, Українська Прем'єр-ліга пішла на заплановані канікули. Чемпіон продовжує підбивати підсумки першої частини сезону в найкращому національному чемпіонаті. На черзі – ті, хто став приємною несподіванкою відрізку від початку серпня до середини грудня.

Юрій Вернидуб Динамо Київ Зоря Кривбас Лівий берег Оболонь Сідней Чемпіонат України, УПЛ Сергій Шищенко Олександр Шовковський Владислав Ванат Єгор Твердохліб Віталій Первак

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