Оболонь та Лівий берег оголосили стартові склади на перший матч за виживання в УПЛ

Стали відомі стартові склади Оболоні та Лівого берега на перший матч плей-оф за право виступати в Українській Прем’єр-лізі-2024/25.

Оболонь: Рибка, Осман, Дубко, Карась, Грисьо, Мединський (К), Мороз, Черненко, Груша, Суханов, Краснопір

Запасні: Кичак, Марченко, Нагієв, Вовкун, Слободян, Чернов, Запорожець, Вишневський, Тарануха, Козлов, Корх, Лях

Лівий берег: Механів, Сіднней, Слотюк, Самар, Співаков (К), Дедух, І. Когут, М. Когут, Синиця, Сухоручко, Астахов

Запасні: Чеботарьов, Сташків, Дударенко, Андрієшин, Швець, Якимів, Сердюк, Литовченко, Мисик, Петренко, Войцеховський, Соколов

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом. Нагадаємо, Оболонь посіла 14 місце у вищому дивізіоні, а Лівий берег здобув бронзу Першої ліги.