Стали відомі стартові склади Лівого берега та Миная на фінал "Турніру чотирьох"

Лівий берег та Минай оголосили стартові склади на фінал "Турніру чотирьох", який визначить останнього учасника УПЛ.

Лівий берег: Механів, Дударенко, Самар, Якимів, Соколов, Дедух, Банада, Синиця, Микола Когут, Войцеховський, Сухоручко.

Запасні: Фастов, Сташків, Астахов, Швець, Сільва, Співаков, Галас, Куліш, Іван Когут, Литовченко, Фесенко, Колесник.

Минай: Бандура, Дворовенко, Прокопчук, Скиба, Чуєв, Матюшенко, Шалфєєв, Кораблін, Вакула, Дмитрук, Гунічев.

Запасні: Росул, Кисіль, Демиденко, Ременяк, Воробчак, Рожко, Ряханцев, Тищук, Пріхна.

Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом. Місце проведення — стадіон "Авангард" у Рівному.