Інгулець прийме Ворсклу, Оболонь зіграє Лівий Берег у заключних матчах сезону УПЛ
Сьогодні, 23 травня, в межах 30 туру Української Прем'єр-ліги відбудеться дві зустрічі.
Відкриватимуть заключні матчі чемпіонату поєдинки Інгулець – Ворскла та Оболонь – Лівий Берег.
Чемпіонат України – УПЛ
30 тур, 23 травня
15:30. Оболонь – Лівий Берег
15:30. Інгулець – Ворскла
Зауважимо, що ці чотири команди розподілять місця з 12 по 15 у підсумковій турнірній таблиці УПЛ.
Напередодні гри Оболонь знаходиться на 12 сходинці, маючи в активі 29 очок. Їх може обійти Ворскла та Лівий Берег у разі перемоги – вони за 29 турів заробили по 26 залікових балів.
Найменше шансів на порятунок в Інгульця, який має 23 очки та має обов'язково перемагати, щоб покинути зону вильоту. 13 та 14 позиції в чемпіонаті виводять команди у стикові зустрічі проти 3 та 4 колективу з чемпіонської групи Першої ліги.