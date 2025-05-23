Інгулець прийме Ворсклу, Оболонь зіграє Лівий Берег у заключних матчах сезону УПЛ

Сьогодні, 23 травня, в межах 30 туру Української Прем'єр-ліги відбудеться дві зустрічі.

Відкриватимуть заключні матчі чемпіонату поєдинки Інгулець – Ворскла та Оболонь – Лівий Берег.

Чемпіонат України – УПЛ

30 тур, 23 травня

15:30. Оболонь – Лівий Берег

15:30. Інгулець – Ворскла

Зауважимо, що ці чотири команди розподілять місця з 12 по 15 у підсумковій турнірній таблиці УПЛ.

Напередодні гри Оболонь знаходиться на 12 сходинці, маючи в активі 29 очок. Їх може обійти Ворскла та Лівий Берег у разі перемоги – вони за 29 турів заробили по 26 залікових балів.

Найменше шансів на порятунок в Інгульця, який має 23 очки та має обов'язково перемагати, щоб покинути зону вильоту. 13 та 14 позиції в чемпіонаті виводять команди у стикові зустрічі проти 3 та 4 колективу з чемпіонської групи Першої ліги.

Турнірна таблиця чемпіонату України, УПЛ