Колишній захисник Барселони ризикує завершити кар'єру в 31 рік

Колишній захисник Барселони Самуель Умтіті, який нині виступає за Лілль, може завершити кар'єру.

Про це інформує Sport.es.

У лютому гравець переніс операцію на лівому коліні. Це був рецидив попередньої травми, через яку він раніше вже пропустив значний період часу.

31-річний француз через цю травму не грає з лютого 2024 року.

У липні 2023 року Умтіті перейшов в Лілль. Контракт з гравцем розрахований до літа 2025 року.

У складі Барселони він 2 рази виграв чемпіонат Іспанії, тричі – Кубок країни і ще 2 рази Суперкубок.