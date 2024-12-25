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Колишній захисник Барселони ризикує завершити кар'єру в 31 рік

Олексій Мурзак — 25 грудня 2024, 22:55
Колишній захисник Барселони ризикує завершити кар'єру в 31 рік
Самуель Умтіті
losc.fr

Колишній захисник Барселони Самуель Умтіті, який нині виступає за Лілль, може завершити кар'єру.

Про це інформує Sport.es.

У лютому гравець переніс операцію на лівому коліні. Це був рецидив попередньої травми, через яку він раніше вже пропустив значний період часу.

31-річний француз через цю травму не грає з лютого 2024 року.

У липні 2023 року Умтіті перейшов в Лілль. Контракт з гравцем розрахований до літа 2025 року.

У складі Барселони він 2 рази виграв чемпіонат Іспанії, тричі – Кубок країни і ще 2 рази Суперкубок.

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