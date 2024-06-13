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Укрпошта вредставила марку до Євро-2024

Олександр Булава — 13 червня, 14:38
Укрпошта вредставила марку до Євро-2024

Укрпошта презентувала марку "Україно, вперед!"напередодні старту збірної України з футболу на Євро-2024.

Про це повідомляє УАФ.

Презентували марку в німецькому місті Вісбаден, де національна команда готується до матчів континентальної першості.. У церемонії спецпогашення взяв участь головний тренер збірної Сергій Ребров.

Придбати поштову марку можна онлайн у Поштовому маркеті та у відділеннях Укрпошти.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці потрапили в групу Е, де гратимуть проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

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