Укрпошта вредставила марку до Євро-2024

Укрпошта презентувала марку "Україно, вперед!"напередодні старту збірної України з футболу на Євро-2024.

Про це повідомляє УАФ.

Презентували марку в німецькому місті Вісбаден, де національна команда готується до матчів континентальної першості.. У церемонії спецпогашення взяв участь головний тренер збірної Сергій Ребров.

Придбати поштову марку можна онлайн у Поштовому маркеті та у відділеннях Укрпошти.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці потрапили в групу Е, де гратимуть проти Бельгії, Словаччини та Румунії.