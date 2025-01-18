Ярмолюк розпочне у стартовому складі Брентфорда матч з Ліверпулем

Український півзахисник Єгор Ярмолюк потрапив у стартовий склад Брентфорда на матч 22 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля.

Для 20-річного українця це буде 17-й поєдинок у чемпіонаті, наразі він не відзначався результативними діями.

Зустріч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Трансляція доступна на телеканалі Setanta Sports.

Your Bees to face Liverpool 🐝 pic.twitter.com/Q0kLjdmWOk — Brentford FC (@BrentfordFC) January 18, 2025

Ліверпуль наразі очолює турнірну таблицю чемпіонату з 47 очками в активі, Брентфорд йде на 11 сходинці з 28 балами.