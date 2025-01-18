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Ярмолюк розпочне у стартовому складі Брентфорда матч з Ліверпулем

Олександр Булава — 18 січня 2025, 16:20
Ярмолюк розпочне у стартовому складі Брентфорда матч з Ліверпулем
Єгор Ярмолюк
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Український півзахисник Єгор Ярмолюк потрапив у стартовий склад Брентфорда на матч 22 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля.

Для 20-річного українця це буде 17-й поєдинок у чемпіонаті, наразі він не відзначався результативними діями.

Зустріч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Трансляція доступна на телеканалі Setanta Sports.

Ліверпуль наразі очолює турнірну таблицю чемпіонату з 47 очками в активі, Брентфорд йде на 11 сходинці з 28 балами.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Ліверпуль Єгор Ярмолюк

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