Ярмолюк розпочне у стартовому складі Брентфорда матч з Ліверпулем
Єгор Ярмолюк
Український півзахисник Єгор Ярмолюк потрапив у стартовий склад Брентфорда на матч 22 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля.
Для 20-річного українця це буде 17-й поєдинок у чемпіонаті, наразі він не відзначався результативними діями.
Зустріч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Трансляція доступна на телеканалі Setanta Sports.
Ліверпуль наразі очолює турнірну таблицю чемпіонату з 47 очками в активі, Брентфорд йде на 11 сходинці з 28 балами.