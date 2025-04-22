Зінченко асистує, чудова гра Миколенка не допомагає, Довбик виходить із заміни: наші за кордоном

Цікавий вийшов вікенд для українських легіонерів у європейських чемпіонатах. Той, від кого чекали результативних і помітних подвигів в першу чергу, відбувся роллю, у кращому разі, другого плану. Ті ж, на кого і розраховувати перестали, блиснули найяскравіше. Заплутано вийшло? Спробуймо розібратися.

Олександр Зінченко

Лондонський Арсенал був змушений грати матч чемпіонату всього через три дні після героїчного проходу до півфіналу Ліги чемпіонів – і Олександр Зінченко знову вийшов у стартовому складі. При цьому склад "канонірів" був набагато ближчим до оптимального, ніж тиждень тому проти Брентфорда. Сака, Едегор, Мартінеллі – усі були в основі, і з явних гравців запасу шанс отримав лише українець.

Схоже на довіру гравцю після гарної гри проти "бджіл" – можливо, і проти ПСЖ слід очікувати на Зінченка? Щоправда, повернення в основу зірок означало, що Олександр повернувся із центру поля на лівий фланг оборони. Але він і звідти видав чудовий матч.

В активі українця рівно 100 передач, 94 з яких були​​​ точними – а одна вийшла гольовою. Після його пасу на 88-й хвилині Нванері змістився в центр і, хай і з рикошетом, але забив. У компенсований до другого тайму час Зінченко міг до асиста додати ще й гол, але його удару не вистачило точності.

Ethan puts the icing on the cake 🍰 pic.twitter.com/ROrQPciQYr — Arsenal (@Arsenal) April 21, 2025

Хороша гра українця, який уже, начебто, приріс до лави запасних Арсеналу. Правда, не можна не відзначити, що суперник вийшов зовсім вже з категорії "easy". Іпсвіч саме у цьому турі оформив дострокове, за п'ять турів до кінця сезону, повернення до Чемпіоншипу – і, більше того, з 32-ї хвилини він грав у меншості. Не дивно, що такому супернику Арсенал навіть на виїзді закинув чотири м'ячі.

Віталій Миколенко

Українець в Евертоні видав чудовий матч проти Сіті. "Іриски" в цілому відмінно стримували весь перший тайм команду, яка все ще зберігає чемпіонський титул: Ман Сіті, з купою зірок в основному складі, не міг пробитися крізь їхню стіну.

Виручила "містян", у першу чергу, особлива глибина складу: Ковачич, який забив другий м'яч, вийшов на заміну, та і О'Райлі, який відкрив рахунок – в першу чергу дублер, який з Евертоном просто отримав шанс.

До перерви найстаріший клуб Ліверпуля взагалі був ближчим до гола: один з його кутових привів до влучання в штангу. Миколенку, з великою натяжкою, можна заявляти претензії хіба що за фірмовий радіокерований пас де Брейне з його флангу, після якого Ман Сіті мав небезпечний удар. Але це було практично все, що чемпіон створив за цілий тайм.

Що ж, тим образливіша дурна помилка, після якої Сіті забив переможний м'яч. Подача прийшла з флангу Миколенка, але це насправді тест на розуміння футболу – звинувачувати чи не звинувачувати його за цей гол. Бернарду Сільва з Матеушем Нун’єшем просто прийшли на його фланг удвох і розіграли більшість – а ось чому жоден захисник не змістився туди, велике питання.

Алькарас та Ірогбунам удвох вийшли на заміну за кілька хвилин до цього, удвох зіграли при гольовій комбінації дуже пасивно – і винен у голі хтось із них, але точно не Віталій, який зіграв один із найкращих матчів у сезоні.

Після цього Евертон зупинився, дав Сіті забити ще раз – і вже на останніх секундах гри Миколенко міг забивати. Його комбінація з Макнілом закінчилася небезпечним ударом по воротах – шкода, що забракло точності. Прикро, що Евертон у принципі мало атакує – атакувальний потенціал Віталій має, але показує його гравець тільки в тих поодиноких випадках, коли результат матчу визначений.

Єгор Ярмолюк

Вийшов в основі і наш українець у Брентфорді. "Бджоли" видали шикарну битву з Брайтоном: матч, в якій команди нескінченно обмінювалися атаками, закінчився з рахунком 4:2. Вирішальним фактором, на мій погляд, стало вилучення Жоау Педру: бразилець під кінець години дуже некрасиво вдарив гравця Брентфорда Льюїса-Поттера.

У матчі, де форвард Мбемо записав в актив два голи і асист, Льюїс-Поттер видавав просто феноменальні передачі, одна з яких стала гольовою, і навіть сторона, що програла, подарувала чимало естетики (як же Брайтон розкотив комбінацію в меншості на гол Мітоми!), у Ярмолюка була роль тіньового героя.

Опорник зберігав м'яч (95-відсоткова точність передач, лише одна втрата), відбирав його (три успішні спроби з чотирьох) – і на цьому все. Ярмолюк жодного разу не вдарив по воротах, пішов лише в єдиноборство – і навіть перехоплення не виконував.

Додавати, звичайно, нікому не завадить, але такий явний акцент нагадує вибір тренера. У Брентфорда більш ніж достатньо креативу, і зараз Єгор потрібен команді як людина, яка має тягати рояль. Єдине, чого хочеться: щоб Ярмолюк якнайшвидше міг грати повні матчі. Опорнику і зараз всього 21 рік, і набагато частіше він, навіть коли виходить у "старті", отримує 60-70 хвилин. Одну заміну доводиться витрачати на нього, що не дуже зручно.

Ілля Забарний

Українець повернувся в основу після тайму на лаві проти Фулгема – і Сенесі навіть після одужання продовжує бути, загалом, запасним. Ілля виграв три єдиноборства з п'яти і розділив перше місце за точністю (95%!) передач з Кепою та Клюйвертом, але тут теж треба бути чесним: по ходу матчу завдання Борнмута в цілому та Забарного зокрема різко спростилося.

У Крістал Пелес, взагалі-то, дуже серйозна атака: Езе і Матета, думаю, скоро перейдуть у топклуби. Але весь другий тайм їм довелося грати у меншості через дурні картки, які спіймав Кріс Річардс. Після цього "орли" стали грати набагато закритіше – і, звичайно, тиску на Забарного чинили менше. Хоча українець зробив феноменальні 105 дотиків м'яча, його партнер по центру оборони Гейсен зробив зовсім уже позамежні 121 – і загалом гра вийшла з явним акцентом в оборону.

Так, десь тут треба зафіксувати: із чотирьох українців, які вийшли у стартовому складі на останній тур АПЛ, одразу троє якусь частину матчу провели у більшості. Не пощастило тільки Миколенку – який, напевно, теж не програв би, якби був вилучений умовний де Брейне чи Мармуш :)

Артем Довбик

А ось наш італійський бомбардир, від якого проти Верони можна було й хет-трик чекати, зненацька перемістився у запас.

Дуже суворий до Довбика Клаудіо Раньєрі. Здавалося б, форвард вже в дебютному сезоні йде в першу десятку бомбардирів ліги – став його завжди і радій. Але патріарх тренерського цеху не втомлюється нагадувати, в яких компонентах Довбику потрібно додавати. Нещодавно Раньєрі сказав, що в Італії потрібно займатися греко-римською боротьбою – і браво Жану Беленюку, що він у соцмережах відразу зголосився працювати з Артемом у цьому компоненті.

Але проти Верони у "старті" вийшов дублер Довбика, Елдор Шомуродов. Довбик пропустив тренування за день до гри – при тому, що був здоровий. І тут неясно, він отримав відпочинок, тому що заздалегідь знав про малу кількість ігрового часу – або мало зіграв, тому не тренувався.

Одне можна сказати достеменно: Раньєрі критикувати складно, бо результати під його керівництвом Рома показує феноменальні. Перемогою над Ромою "вовки" продовжили безпрограшну серію в Серії А вже до 17 матчів, і переможний гол забив саме Шомуродов.

Довбик вийшов на заміну на 70-й хвилині і встиг відзначитися одним небезпечним ударом, але схибив.

Анатолій Трубін

Бенфіка грала складний матч проти Віторії Гімараеш, яка цього сезону навіть у єврокубках забрала очки у Фіорентини та Бетіса – і саме в такому матчі Трубін видав найкращу гру у сезоні.

Українець відзначився кількома сейвами, здобув "сухар" – і допоміг "орлам" перемогти 3:0. Зараз у Бенфіки рівність очок із сусідами по місту Спортингом – і на фініші боротьба йде не те, що за кожне очко, а навіть за кожен м'яч.

As defesas de Trubin para ver e rever as vezes que forem necessárias! 💥 Foram autênticos reflexos😱



Qual a que te deixou mais incrédulo?



Revê todos os momentos em @sporttvportugal 📺#LigaPortugal #LigaPortugalBetclic #SLB pic.twitter.com/lQbMzcnGKR — Liga Portugal (@ligaportugal) April 19, 2025

Сергій Сидорчук

Як кажуть, "дивіться, хто заговорив". За всієї поваги до екскапітана Динамо, він уже асоціюється з футболом минулих епох. Наразі Сидорчук за Вестерло і грає мало: за весь сезон у Бельгії 341 хвилина, навіть у заявку вже не завжди потрапляє. Але варто йому вийти на заміну проти Стандарда, як він врятував нічию 1:1.

Вестерло йде лише на п'ятому місці у групі, яка бореться за путівку до Ліги конференцій. Втім, попереду ще п'ять турів.

Віктор Циганков

А в понеділок грала Жирона. Циганков вийшов в основі: із позитивних дій у нього небезпечна подача зі штрафного та власний один удар, з негативних – втрата м'яча, після якої суперник забив другий м'яч... Але, чесно кажучи, це не має значення.

Не має, тому що прямо зараз Жирона – найслабша команда Ла Ліги. Бетіс, не напружуючись, закинув три м'ячі ще до перерви і решту часу просто грав упівсили. Цей програш продовжив серію без перемог вже до 10 турів, та й в останніх 13 матчах Ла Ліги у команди Мічела всього шість очок. Гірша динаміка тільки у Вальядоліда, але з огляду на те, що в останніх турах він зіграв 2:3 з Осасуною і 2:4 з Атлетико, порівнювати його з настільки безвольною командою важко.

Нинішня Жирона просто катастрофічно погано грає біля своїх воріт. Іско, звичайно, чарівник, але коли він забиває тобі головою, це показник, що тобі нема чого робити на топрівні. І зараз схоже, що Мічел (якого влітку в усі топклуби сватали) не розуміє, як розв'язати цю проблему.

В атаці все не так погано: Стуані просто чудово виконує джокера (гол Бетісу вийшов для нього сьомим таким у сезоні), у Циганкова в кожному матчі є гольові шанси... Але з такою обороною, повторюся, це не має значення.

Проблема каталонців у тому, що й суперники активізувалися. Лас-Пальмас, який дуже погано грав усю зиму, у цьому турі обіграв сам Атлетико. Валенсія та Еспаньйол набрали по 10 очок в останніх чотирьох турах. До зони вильоту залишилося всього три очки, і з такою динамікою у Жирони найпохмуріші перспективи.