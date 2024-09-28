Українським арбітрам прочитали лекцію на тему корупції у футболу

Українські арбітри послухали лекцію на тему "Корупція – культурна проблема чи раціональний вибір".

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

"Під час лекції рефері ознайомилися з місією комітету (етики та чесної гри – прим.), яка полягає в підтримці та просуванні принципів чесної гри, етичної поведінки й справедливості у футболі та створенні футбольного середовища, вільного від корупції, договірних матчів і нечесної гри, із високим рівнем етичних стандартів для всіх учасників", – йдеться у пресрелізі.

Останнім часом в українській футбольній спільноті дедалі частіше говорять про суттєве покращення суддівства після приходу нового керівництва УАФ. Водночас частина тренерів та гравців продовжують критикувати арбітрів за заангажованість та упередженість.