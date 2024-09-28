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Українським арбітрам прочитали лекцію на тему корупції у футболу

Ігор Чернявський — 28 вересня, 01:13
Українським арбітрам прочитали лекцію на тему корупції у футболу
УАФ

Українські арбітри послухали лекцію на тему "Корупція – культурна проблема чи раціональний вибір".

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

"Під час лекції рефері ознайомилися з місією комітету (етики та чесної гри прим.), яка полягає в підтримці та просуванні принципів чесної гри, етичної поведінки й справедливості у футболі та створенні футбольного середовища, вільного від корупції, договірних матчів і нечесної гри, із високим рівнем етичних стандартів для всіх учасників", – йдеться у пресрелізі.

Останнім часом в українській футбольній спільноті дедалі частіше говорять про суттєве покращення суддівства після приходу нового керівництва УАФ. Водночас частина тренерів та гравців продовжують критикувати арбітрів за заангажованість та упередженість.

Українська асоціація футболу (УАФ)

Українська асоціація футболу (УАФ)

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