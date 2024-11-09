УАФ оголосила про початок співпраці з Федерацією футболу Саудівської Аравії
УАФ
Українська асоціація футболу буде співпрацювати з Федерацією футболу Саудівської Аравії у сфері розвитку юнацького та жіночого футболу.
Про це повідомила пресслужба УАФ.
У межах співпраці планується обмін досвіду між двома країнами, організацію матчів між національними командами та жіночими збірними.
Делегація УАФ на чолі з Андрієм Шевченком побувала в Саудівській Аравії. Під час робочої поїздки українці ознайомилися з місцевою системою розвитку юнацького та жіночого футболу, а також відвідали академії, де готують футболістів.
Окрім того, Судівська Аравія запросила збірну України U-21 на престижний товариський турнір за участі провідних команд регіону.