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УАФ оголосила про початок співпраці з Федерацією футболу Саудівської Аравії

Ігор Чернявський — 9 листопада 2024, 10:10
УАФ оголосила про початок співпраці з Федерацією футболу Саудівської Аравії
УАФ

Українська асоціація футболу буде співпрацювати з Федерацією футболу Саудівської Аравії у сфері розвитку юнацького та жіночого футболу.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

У межах співпраці планується обмін досвіду між двома країнами, організацію матчів між національними командами та жіночими збірними.

Делегація УАФ на чолі з Андрієм Шевченком побувала в Саудівській Аравії. Під час робочої поїздки українці ознайомилися з місцевою системою розвитку юнацького та жіночого футболу, а також відвідали академії, де готують футболістів.

Окрім того, Судівська Аравія запросила збірну України U-21 на престижний товариський турнір за участі провідних команд регіону.

Українська асоціація футболу (УАФ)

Українська асоціація футболу (УАФ)

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