Шанс на 50 мільйонів та реабілітація Реброва. Про що говорить жереб України в плейоф Ліги націй

Збірна України дізналася суперника по раунду плейоф Ліги націй-2024/25. За оцінками журналістів та фахівців, опонент у вигляді колективу Доменіко Тедеско був найсильнішим з 4 можливих візаві команди з синьо-жовтими кольорами.

Втім, Чемпіон не вважає такий жереб невдалим. І представляє вашій увазі суб'єктивний погляд на актуальну тему.

Вигідний суперник для Реброва?

Команда Доменіко Тедеско – найкращий варіант для керманича української дружини Сергія Реброва. Так-так, ви все прочитали вірно. "Червоні дияволи" – не просто найсильніший опонент з 4 можливих варіантів для "синьо-жовтих". Це команда-білет нинішнього тренера України до успіху та щасливий збіг обставин для його становища водночас.

УАФ

До гри з Албанією Ребров ходив по тонкій кризі. Однак і перемога над балканцями усього величезного багажу претензій, накопиченого паном Сергієм за час перебування біля керма збірної, аж ніяк не відміняє. Як показала дуель команд на Євро-2024, протистояти Бельгії не просто достойно, а на межі успіху, Реброву під силу. Справа за "малим" – цього разу обрати на гру реально вбивчу для очікувань візаві тактику й мотивувати своїх підопічних не гірше за рівень у поєдинку в Штутгарті.

Ідеальний опонент для нинішньої України?

Не варто забувати й про те, що свій найкращий матч на Євро Україна відіграла саме проти Бельгії. Не когось там, а земляків тих самих величних і жахливих Едена Азара, Тібо Куртуа, Дріса Мертенса і компанії, які шанс вписати свої імена в історію короля спорту золотими літерами свого часу жалюгідно профілонили.

УАФ

Фокус в тому, що саме зі збірними, які так чи інакше відносяться до рангу "топ", команда, створювана Ребровим з червня 2023-го, грала найкраще. І матч проти Німеччини, і гра проти Англії, і поєдинки з Італією, і, врешті ця ж остання гра з Бельгією Україні вдавалися – претензій за грою, самовіддачею й тим самим відношенням до справи до футболістів, на відміну від ледь не більшості зустрічей за останні 1,5 року, не було. Ба, навіть більше – шанси перемогти тих же бельгійців в України були дійсно пристойні. Можливо, причиною тому та сама психологія. Недооцінити такі команди не "вдається" навіть таким майстрам м’яча, як гравці нинішньої збірної України. Та що б там не було, гра з бельгійцями має всі шанси стати для "синьо-жовтих" тим двобоєм, який дозволить говорити про перспективу цієї команди без присмаку сарказму.

Посмішка долі чи гримаса фортуни: можливість пройти трансформацію від "зірок" до зірок

Не секрет, що однією з головних претензій до футболістів колективу Реброва є невиправдані мільйонів шанувальників сподівання. Завищеними були ті чи інші очікування чи ні – тема іншої розмови. Однак не тільки провідні легіонери "синьо-жовтої" команди, а й найкращі футболісти з клубів УПЛ за останні щонайменше півроку сильно розчарували, й давно навішені на них "цінники" аж ніяк не виправдали.

УАФ

Артем Довбик, Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Олександр Зінченко. За останні місяці ці гравці "заборгували" не тільки вболівальникам, а й своїй кар'єрі. За чутками, Шахтар хоче отримати за того ж Судакова близько 50 мільйонів євро. І якщо молодий хавбек "гірників" дійсно хоче "продати" себе у амбіційний клуб з провідної першості Старого Світу, матч з Бельгією належить до категорії найкращих нагод. Ніхто не буде стримувати й усіх інших "охочих". У іншому ж випадку багатьом з перспективних та "перспективних" гравців нинішнього "призову" доведеться відкласти думки про щасливе майбутнє у Західній Європі знову.