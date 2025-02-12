Колишня депутатка ОПЗЖ увійшла до тренерського штабу жіночого Колоса

Учасниця Олімпійських ігор 2016 та чинна депутатка Чернігівської обласної ради Ольга Бібік стала тренером з фізичної підготовки в жіночому Колосі.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Востаннє на сайті місцевого органу самоврядування вона згадується 16 грудня минулого року. Її посада – голова постійної комісії обласної ради з питань сім'ї, молоді, спорту та туризму.

Також вона очолює Чернігівську федерацію легкої атлетики. Балотувалася Бібік від забороненої в Україні ОПЗЖ. Зараз вона входить у міжфракційну депутатську групу "За рівні можливості".

Ольга є титулованою українською спортсменкою. Вона вигравала чемпіонат України (400 м, 800 м) серед юніорів, та ставала чемпіонкою країни серед дорослих (400 м). Також здобувала бронзу на чемпіонаті Європи.

На Олімпійських іграх у складі збірної України фінішувала 5-ю в командній естафеті (4х400).

Жіночий Колос наразі претендує на чемпіонство. Команда за 10 турів набрала 27 очок і посідає друге місце, поступаючись полтавській Ворсклі на 1 бал.