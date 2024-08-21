В УАФ розповіли, в якій формі збірна України гратиме вересневі матчі Ліги націй

Усі збірні України з футболу гратимуть у вересні у формі від іспанського виробника спортивного екіпірування Joma.

Про це повідомили порталу Tribuna.com в Українській асоціації футболу (УАФ).

"1 вересня завершується контракт з технічним партнером, але розпочинається перехідний період, у якому ще можна використовувати екіпірування. Вересневі матчі збірні України гратимуть у Joma", — йдеться у заяві.

Зазначається, що новим технічним партнером збірної України стане німецький виробник одягу Adidas. За інформацією видання, усі документи вже підписані, залишилося лише завершити нюанси перехідного періоду.

Нагадаємо, що на початку травня в УАФ уже була домовленість з Adidas про екіпірування національної команди.