Продаж квитків на матч Україна – Чехія призупинено: відома причина

Продаж квитків на матч 4 туру Ліги націй Україна – Чехія призупинено через повінь, від якої потерпає велика частина Польщі та інших країн Східної Європи.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Номінально домашній для України поєдинок має відбутися 14 жовтня у Вроцлаві на "Тарчинський Арена". Зазначається, що продаж квитків призупинено до стабілізації ситуації зі стихійним лихом, УАФ пообіцяла згодом проінформувати про будь-які зміни.

Кілька днів тому польський уряд оголосив надзвичайний стан через масштабні повені у країні. В затоплених районах буде запроваджено стан стихійного лиха до 30 днів. До слова, кризовий штаб, який займається усуненням наслідків катаклізму розташований саме у Вроцлаві.