Трагедія під час футбольного матчу: у Перу блискавка вбила гравця та поранила ще чотирьох

У місті Уанкайо, Перу, трагічно закінчився футбольний матч між командами Juventud Bellavista та Familia Chocca. Під час змагань на стадіоні Кото Кото в районі Чілка, раптовий удар блискавки забрав життя одного гравця та травмував ще чотирьох спортсменів.

Про це повідомляє видання RPP.

Інцидент стався, коли розпочалася гроза, і арбітр вирішив призупинити матч. Гравці прямували до роздягальні, але удар блискавки зачепив одного з футболістів та воротаря, які одразу втратили свідомість. Ще троє гравців також отримали травми.

За даними поліції, загиблим виявився 39-річний Уго Де ла Крус Меса. Поранення отримали Хуан Чокка Лякта (42 роки), Ерік Естівен Сенке Куйор (19 років), Джозеф Густаво Паріона Чокка (16 років) та Крістіан Сесар Пітуй Кауана (24 роки).

Постраждалі знаходяться в лікарні міста Уанкайо під наглядом лікарів, а тіло загиблого перевезено до місцевого моргу.