Повернення Барселони на Камп Ноу відкладається

Барселона найближчим часом не зможе повернутися на свій домашній стадіон Камп Ноу.

Про це повідомляє Relevo.

Раніше повідомлялося про те, що Барселона повернеться на Камп Ноу в період з лютого до березня поточного року. Проте тепер стало відомо, що повернення відкладається.

Барселона точно не зіграє а рідному стадіоні у поточному сезоні. Також існує імовірність того, що повернення доведеться відкласти аж на 2026 рік.

Цьому є дві причини. Перша – це затримки в будівництві VIP-лож, друга – проблеми з отриманням дозволів від пожежників.

Нагадаємо, реконструкція Камп Ноу розпочалася в червні 2023 року. На період проведення робіт Барселона проводить домашні матчі на Олімпійському стадіоні Монжуїк.