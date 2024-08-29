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Твіттер Мбаппе було взламано

Володимир Кук — 29 серпня, 10:45
Твіттер Мбаппе було взламано
Кіліан Мбаппе
Instagram

Твіттер французького форварда Реала Кіліана Мбаппе було зламано.

На акаунті 25-річного француза почали з'являтись негативні дописи, зокрема реклама криптовалюти "$MBAPPE" який швидко досягнув капіталізацію десятки мільйонів доларів.

Один з користувачів купив "токеннів" на понад 1 мільйон доларів та втратив їх за годину. Також один з користувачів купив криптовалюту за 286 доларів та продав на піку, отримавши прибуток у 200 тисяч доларів.

Також були опубліковані образливі дописи в бік аргентинського футболіста Ліонеля Мессі та лондонських клубів, зокрема Тоттенгема.

Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

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