Кафе, цуценя та домашній затишок: Трубін показав, як проходить його день

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін опублікував нове відео у соціальних мережах, показавши те, як проходить його день.

Український футболіст продемонстрував ключові моменти дня: прогулянку із собакою, паузу на каву з круасаном у кафе, вечерю із коханою, а також невеликий стенд зі своїм зображенням.

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"Щастя – у маленьких речах, які ми ділимо разом", – підписав відео Трубін.

Нагадаємо, український голкіпер перейшов до Бенфіки влітку за 2023 року за 10 млн євро, підписавши угоду до липня 2028 року.

Цього сезону на рахунку 23-річного футболіста 7 матчів у португальському чемпіонаті, 3 з яких він відіграв на "нуль".