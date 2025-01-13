Трубін виграє титул для Бенфіки, Довбик рятує Рому від сорому. Як там наші зіграли

Футболісти з громадянством найпривабливішої країни продовжують торувати шлях до перемог кольори команд з провідних першостей Старого Світу. Земляки Тараса Шевченка та Григорія Сковороди традиційно перебувають у центрі найрізноманітніших подій. Цього разу у фокусі нашої уваги легіонери з українським паспортом у першостях Португалії, Англії, Іспанії та Італії.

Чемпіон продовжує відстежувати виступи українських виконавців, які обрали варіантом продовження кар'єри закордоння. І ділиться з читачами головним за тиждень.

Анатолій Трубін

Український голкіпер провів черговий матч за свій клуб, вийшовши у стартовому складі. Трубін зіграв проти Спортинга у фіналі Кубку ліги весь поєдинок. Фортуна посміхнулася його команді. Бенфіка здолала опонента у серії післяматчевих пенальті (1:1, 7:6).

Важливо, що саме на рахунку Анатолія вирішальний відбитий удар суперника. За свої зусилля Трубін отримав від SofaScore 7,4 бали. Це його перший титул у складі "орлів" після трансферу з Шахтаря.

З початку сезону Трубін зіграв за Бенфіку 26 матчів. У його пасиві 19 пропущених м'ячів, а також 12 "сухих" ігор.

Ілля Забарний

У матчі 1/32 фіналу Кубку Англії Борнмут як клуб вищого дивізіону країни протистояв команді з Чемпіоншипу Вест Бромвіч Альбіону. І суперника переміг з рахунком 5:1. У стартовому складі тріумфатора грав і футболіст збірної України. Забарний вкотре відіграв усі 90 з гаком хвилин.

Портал SofaScore виступ українця оцінив балом 6,9. На WhoScored у своїх резюме були дещо скромнішими – 6,7.

З початку сезону Забарний відіграв за клуб АПЛ уже 21 матч у всіх офіційних змаганнях.

Єгор Ярмолюк

На тій же стадії того ж британського турніру Брентфорд змагався із Плімутом. І це так само була дуель команд із АПЛ та Чемпіоншипа. І в цьому випадку глядачі стали свідками сенсації. Команда з нижчого дивізіону обіграла фаворита на його полі (1:0).

У складі колективу, який поступився, зіграв 63 хвилини хавбек збірної України. Як і всьому Брентфорду, відзначитися результативними діями Ярмолюку не вдалося. Які ж оцінки отримав футболіст, про якого ми не так давно робили окремий матеріал? SofaScore гру хавбека оцінив у 6,6. На WhoScored традиційно були більш прискіпливими – 6,3.

Тим часом Ярмолюк порадував шанувальників новими світлинами у соціальній мережі. Українець показав уболівальникам, на якому авто пересувається англійськими вулицями.

У розіграші-2024/25 Ярмолюк зіграв за "бджіл" уже 18 матчів у всіх змаганнях.

Віктор Циганков

У 19 турі чемпіонату вищої ліги Алавес грав із Жироною на своєму полі. І супернику поступився (0:1). У складі переможця увесь матч відіграв український хавбек Віктор Циганков. Ексфутболіст Динамо отримав можливість зіграти у 2025 році вперше. Циганков вийшов на поле на 70-й хвилині.

Вінгер отримав середні оцінки. Аналітики WhoScored його гру оцінили в 6,3 бали. SofaScore – 6,8.

Та найцікавіше щодо оцінок ЗМІ сталося ще до гри. Автори EstadioDeportivo присвятили Циганкову свою публікацію, в якій українця чекали не вельми приємні словесні сюрпризи.

"Виступ Циганкова можна назвати одним із найнегативніших факторів для Жирони у першій половині цього розіграшу. Варто розуміти, що він майже не зміг допомогти своєму колективу. Такі наслідки його нечисленних виступів були помітними в кожному змаганні, в яких грає каталонський клуб. Українець здолав непривабливий шлях. Якщо раніше від був одним із найважливіших футболістів Жирони ще в попередньому сезоні, то тепер протягом майже 90 днів він просто не міг вийти на поле. Можна сказати, що Жирона зіштовхнулася з серйозними проблемами щодо Циганкова. Рахуючи з перших днів жовтня, він зіграв лише два офіційні поєдинки за команду. Причиною були різні пошкодження. Саме тому хавбек за попередні три місяці відіграв лише півгодини проти Еспаньйолу у Примері, а також 73 хвилини зі Штурмом у межах Ліги чемпіонів. Неможливість регулярного використання Циганкова на полі мала вагомі наслідки. Жирона майже вилетіла з ЛЧ, вже покинула розіграш Кубку Іспанії, поступившись такому маленькому клубу, як Логроньєс. В Ла Лізі ж каталонці лише 8-мі в турнірній таблиці. На рахунку Циганкова лише 663 хвилини у попередніх 10 офіційних іграх та скромні цифри, які не мають нічого спільного зі здобутками у попередній кампанії. Тоді він забив 8 разів та віддав 7 асистів, що у минулого сезоні допомогло його клубу побувати навіть на вершині таблиці Ла Ліги. Такі показники й той внесок можна назвати такими, яких не вистачає каталонцям для значно кращих результатів уже сьогодні", – резюмували автори.

З початку сезону Циганков провів за Жирону 11 ігр у всіх змаганнях. В його активі 1 гол та 1 результативний пас.

Артем Довбик

У межах 20-го туру чемпіонату Італії Рома зустрічалася з Болоньєю на полі суперника. Матч завершився з рахунком 2:2. Український нападник вийшов на поле з перших хвилин та провів увесь матч.

На рахунку Довбика два удари в отвір воріт опонента, а головне – забитий м’яч. Форвард збірної України не просто відзначився результативним ударом, а став автором дії, яка дозволила його команді не залишитися без очок. Довбик реалізував пенальті у доданий до другої половини час. Від SofaScore він отримав 7,0, від WhoScored – ту ж "сімку".

ФК Рома

Автори видання Eurosport пішли ще далі. За гру Довбик отримав 7,5 і наступний коментар.

"Зумів провести відмінний матч – як у вимірі вміння боротися, так і зважаючи на саму якість його дій на полі. В ендшпілі забив, проявивши неабияку холоднокровність. Можливо, це був найважливіший 11-метровий з початку сезони для Роми", – зазначено в коментарі.

З початку розіграшу-2024/25 на рахунку Довбика 25 матчів за Рому у всіх турнірах, він забив 10 м'ячів та віддав 2 асисти.