Тренер Руху: Я читав конспекти Лобановського

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов свого часу мав можливість ознайомитися з конспектами легендарного Валерія Лобановського.

Про це він розповів у інтерв’ю Tribuna.com.

"Так, я читав їх. У школі Карпат колись був тренер, вже покійний, Андрій Усманович Карімов. Я в нього брав багато літератури. Серед іншого там були записи від футболіста Олександра Гія – план підготовки, розписаний десь на півроку. Гій був тоді в дублі Динамо і працював з Лобановським. Там були повністю розписані всі тренування за півроку. Я в нього взяв їх і проаналізував. По записах було видно, як вони працювали над пресингом, якою інтенсивною була гра", – сказав Пономарьов.

Словосполучення "конспекти Лобановського" вже давно стало мемним в українському футбольній спільноті. Зазвичай воно вживається щодо так званих "динамівських сердець" – колишніх гравців Динамо, які очолювали "біло-синіх" та обіцяли працювати за конспектами "Метра".

Свого часу Олексій Михайличенко розповідав, що люди неправильно сприймають термін "конспекти Лобановського". За його словами, це не "якась папочка", а комплекс вправ, який постійно змінювався та вдосконалювався.