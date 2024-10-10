Тренер Руха: Збірну треба поступово омолоджувати

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував відсутність у збірній України таких досвідчених виконавців, як Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко та Руслан Малиновський.

Пономарьова цитує Zbrina.com:

"На мій погляд, збірну потрібно поступово омолоджувати, давати шанс молодим футболістам інтегруватися в команду. Потрібно бути вдячним Зінченку та Малиновському, які багато зробили для цієї команди, але до національної команди стукаються молоді хлопці, яким теж потрібно давати можливість себе проявити. Криськів і Судаков виглядатимуть не слабше за Руслана та Олександра".

11 та 14 жовтня збірна України проведе матчі Ліги націй проти Грузії та Чехії відповідно. В них, окрім Ярмоленка, Малиновського та Зінченка, також не візьмуть участь Тарас Степаненко, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Володимир Бражко, Андрій Лунін та Олександр Піхальонок.