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Анчелотті: Провести 300 матчів на чолі Реала – це не диво, але близько до цього

Володимир Кук — 23 вересня, 20:50
Анчелотті: Провести 300 матчів на чолі Реала – це не диво, але близько до цього
Карло Анчелотті
ФК Реал Мадрид

Головний тренер Реала Карло Анчелотті поділився думками про роботу в мадридському клубі напередодні матчу 7-го туру Ла Ліги проти Алавеса, який стане 300-м для італійця на чолі "вершкових".

Його слова передає Marca.

"Мені дуже пощастило тренувати великі клуби, такі як Мілан, до якого я маю особливу прихильність.

Але Реал найкращий клуб у світі, в цьому немає жодних сумнівів. Бути 300 разів у тренерській зоні я не кажу, що це диво, але це близько до цього, сказав Анчелотті.

Анчелотті очолює Реал з 2021 року, також він працював головним тренером клубу з 2013 до 2015 років. За 299 матчів на чолі Реала 65-річний італієць виграв 217 матчів, 43 зіграв у нічию, 39 програв. З вершковими 65-річний спеціаліст тричі виграв Лігу чемпіонів, 2 рази переміг у Ла лізі, Кубку та Суперкубку Іспанії.

Зазначимо, що матч проти Алавеса відбудеться 24 вересня. Початок о 22:00 за київським часом.

Наразі столичний клуб посідає 2 сходинку у таблиці чемпіонату Іспанії набравши за 6 матчів 14 з 18 можливих очок.

Алавес Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Карло Анчелотті

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