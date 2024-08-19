Моурінью: Антифутбол у деяких країнах називають розумним

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью заявив, що антифутбол у деяких країнах називають розумним і він думає, що гравці Фенербахче теж мають бути такими.

Його слова передає ESPN.

"Пристрасть, любов, ентузіазм у Туреччині повністю збігаються з моєю пристрастю до футболу. А є й інші речі, які мені непідвладні, вони на рівні культури. Схоже, це мені потрібно адаптуватися, а не навпаки. Я той, хто приїхав, я — іноземець. Не збираюся змінювати стан речей. Мені треба адаптуватись. Я не чарівник, але досвідчений.

Зіграли надто наївно чи надто поетично в лізі, яка не поетична. Завжди говорю, коли ми виграємо до перерви, то граємо амбітно і вбиваємо гру… Антифутбол у деяких інших країнах називають розумним — думаю, гравці Фенербахче теж мають бути такими", — сказав Моурінью.

Зазначимо, що нещодавно команда Жозе втратила перемогу у чемпіонаті Туреччини проти Гезтепе на останніх хвилинах зустрічі. Матч завершився з рахунком 2:2.

Наступний поєдинок Фенербахче проведе на виїзді проти Різеспора. Матч відбудеться 25-го серпня. Початок — о 21:45 за київським часом.