Моєс підкреслив важливість голу Миколенка у ворота Фулгема

Головний тренер Евертона Девід Моєс прокоментував гол Віталія Миколенка у ворота Фулгема у матчі 36-го туру АПЛ.

62-річного наставника "Ірисок" цитує Liverpool Echo.

"Ми грали неймовірно погано в перші 30 хвилин. Гол Миколенка вселив в нас надію перед перервою. Це дуже змінило мої думки, дало мені шанс перевести подих. Я радий, що ми це зробили, тому що команда проявила себе у другому таймі. Ми повернулися в гру і здобули перемогу", – заявив тренер Евертона.

Миколенко зрівняв рахунок у компенсований до першого тайму час. Матч завершився перемогою Евертона 3:1. Для 25-річного українця цей гол став першим у поточному сезоні в 35 матчах у всіх турнірах. Також на рахунку гравця збірної України два асисти.