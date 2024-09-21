Шовковський: Волошин та Михайленко з Лаціо не зіграють

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував поєдинок з Рухом (0:0) у 7 турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25, та заявив про травми перед матчем з Лаціо у Лізі Європи.

Про це він розповів у післяматчевій пресконференції для "УПЛ-ТБ".

"Думаю, від матчу отримали насолоду всі глядачі. Коли стільки моментів, штанги, перекладини, то, гадаю, гра виглядала цікаво і всі отримали задоволення. Ми увійшли до такого графіку матчів, що є лише можливість відновлюватися. Так, втратили два очки, але ми провели лише шість матчів, все ще попереду. Звісно, ​​йде ротація, ми не можемо грати 12-13 футболістами. Хтось взагалі без відпочинку через збірну. Завтра у всіх буде вихідний. Проблеми з реалізацією моментів? Ви бачите проблему, я бачу можливості. Травми? Волошин та Михайленко ще не готові, з Лаціо не зіграють. Попов з вівторка повертається до повноцінної роботи", – сказав Шовковський.

Зазначимо, що кияни втратили можливість очолили турнірну таблицю з відривом від Полісся. В активі київського клубу 16 очок.

Наступний матч Динамо зіграє проти Лаціо у 1 турі основного етапу ЛЄ. Матч відбудеться 25 вересня, у Гамбурзі на стадіоні "Volkspark". Початок – о 22:00 за київським часом.