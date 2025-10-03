Тоттенгем підписав контракт з лідером півзахисту
Родріго Бентанкур
Getty Images
Лондонський Тоттенгем продовжив контракт з одним з лідерів команди Родріго Бентанкуром.
Про це повідомляє пресслужба "шпор".
Зазначається, що уругвайський хавбек підписав довгостроковий контракт, проте не зазначається термін нової угоди.
Попередній контракт Бентанкура з Тоттенгемом спливав влітку 2026-го.
Бентанкур приєднався до "шпор" у січні 2022 року з Ювентуса за 19 млн євро. Зараз 28-річний півзахисник коштує 30 млн за версією Transfermarkt.
У нинішньому сезоні уругваєць уже відіграв 9 матчів в усіх турнірах, гольовими діями не відзначився.
У складі лондонського клубу Бентанкур став переможцем Ліги Європи УЄФА минулого сезону. Родріго вийшов у стартовому складі фіналу проти Манчестер Юнайтед та відіграв увесь матч.