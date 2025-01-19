IFFHS опублікувала рейтинг найкращих чемпіонатів за 2024 рік: УПЛ за межами топ-30

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики опублікувала оновлений рейтинг найкращих національних чемпіонатів світу 2024 року.

За версією IFFHS, Українська Прем'єр-ліга посідає у списку лише 38 місце. У 2023 році національній чемпіонат України посідав 24 сходинку.

Водночас найкращим чемпіонатом визнано Італійську Серію А, яка перемагає у рейтингу з 1991 року.

Також у топ-3 потрапили Іспанія та Англія.

Рейтинг національних чемпіонатів за 2024-й рік

1. Італія – 1992 очка

2. Іспанія – 1885

3. Англія – 1871

4. Бразилія – 1859

5. Німеччина – 1606

6 (10). Аргентина – 1184

7. Португалія – 1170

8 (6). Франція – 1125

9. Бельгія – 1095,5

10 (8). Нідерланди – 1015

... 37 (26). Польща – 427,75

38 (24). Україна – 427,5

Раніше Міжнародна федерація футбольної історії та статистики склала рейтинг найкращих клубів світу за 2024 рік. До списку з 700 найкращих клубів світу за версією IFFHS потрапили 8 українських команд.