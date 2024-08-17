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Терпіння винагороджується: вихованець Динамо дебютував за першу команду в 23 роки

Ігор Чернявський — 17 серпня, 20:41
Терпіння винагороджується: вихованець Динамо дебютував за першу команду в 23 роки
ФК Динамо

23-річний півзахисник Микола Михайленко дебютував за першу команду Динамо в матчі 3 туру чемпіонату України-2024/25 проти Карпат.

Микола вийшов на поле на 83-й хвилині, замінивши Олександра Андрієвського. Михайленко є вихованцем Динамо.

Перед тим, як отримати шанс у рідній команді, хавбек на правах оренди виступав за Чорноморець, Зорю та Олександрію. Протягом трьох сезонів на рівні вищого дивізіону Михайленко провів 34 матчі, в яких відзначився чотирма голами.

Дебют Миколи виявився вдалим — Динамо здобуло вольову перемогу над Карпати з рахунком 3:1. Третій гол був забитий вже після його виходу на поле —в компенсований час Андрій Ярмоленко реалізував пенальті.

Динамо Київ Карпати Чемпіонат України, УПЛ Микола Михайленко

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