Всі матчі наживо: Перша ліга отримала офіційного транслятора

Загальнонаціональний спортивний канал DiviSport став офіційним транслятором Першої ліги України у сезоні-2024/25. Однорічна угода може бути пролонгована у майбутньому.

Про це повідомляє ПФЛ.

Поєдинки ліги транслюватимуться безплатно на сайті та Youtube-каналі DiviSport, або в ефірі телеканалу згідно з розкладом.

"Ми раді старту партнерства з загальнонаціональним спортивним каналом та мультиспортивною платформою DiviSport. І перш за все вдячний нашим футбольним клубам за те, що об’єдналися в єдиний пул. Завдяки цьому ми будемо повноцінно представлені на телевізійному ринку.

Упевнені, що за підтримки нового партнера ми піднімемо змагання ПФЛ на новий рівень, досягнемо значних звершень, що прославлятимуть Україну", — розповів президент ПФЛ Олександр Каденко.